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Соболенко вышла в четвертьфинал US Open

Двукратная действующая чемпионка обыграла американку Тейлор Таунсенд и теперь может встретиться с украинкой Мартой Костюк в следующем круге.
Сегодня, 21:01       Автор: Сергей Носенко
Арина Соболенко / Getty Images
Арина Соболенко / Getty Images

Арина Соболенко в воскресенье обыграла американку Тейлор Таунсенд со счетом 6:4, 6:3 и вышла в четвертьфинал US Open, не потеряв по ходу турнира ни одного сета.

Первая ракетка мира переживала непростую подготовку к последнему мейджору года, однако набрала форму именно в Нью-Йорке. Во втором сете Таунсенд вела 3:1, но Соболенко выиграла четыре гейма подряд и завершила матч победным ударом с бэкхенда.

Далее Соболенко сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк, посеянной под 11-м номером, и чешкой Линдой Носковой — действующей чемпионкой Уимблдона.

Напомним, Юлия Стародубцева вылетела с US Open: украинка не справилась со второй ракеткой мира.

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