Защитник Днепра стал жертвой росийского обстрела

Защитник Днепра и кандидат в юношескую сборную Украины Назар Степанюк стал жертвой росийской атаки.

Напомним, что в пятницу, 25 сентября, террористы нанесли массированый удар по Киеву. На момент написания новости сообщается о семи погибших и 57 пострадавших.

Одним из пострадавших стал и молодой хоккеист.

Степанюк перебрался в Днепр только в этом сезоне, ранее он выступал за молодежную команду Сокола. В этом сезоне у игрока один выход на лед и одна забитая шайба.

На текущий момент Назар Степанюк находится в операционной в руках врачей.

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