Тренер сборной Грузии: Второй тайм матча против Украины - один из лучших с момента моего назначения

В рамках 5-го тура Лиги наций сборная Грузии вырвала ничью против Украины.

Наставник "крестоносцев" Вилли Саньоль поделился мыслями об игре своих подопечных. По словам француза, его команда во втором тайме была намного острее и показала один из лучших перформансов на его памяти.

"По моему мнению, мы хорошо начали поединок, но допустили ошибку в моменте с голом Украины, которая заставила нас плохо играть в последние 20 минут первого тайма. Но то, как мы начали игру мне понравилось.

Я считаю, что мои футболисты сыграли прекрасный поединок. Сейчас сложно провести анализ всей встречи, но по моему мнению, второй тайм был для нас одним из лучших за то время, которое я возглавляю сборную Грузии.

Я очень доволен второй половиной в нашем исполнении. Мы очень много двигались, 5 игроков, которые появились на поле после перерыва, сделали фантастическую работу - это показывает, что у этой команды невероятный менталитет, что они являются исполнителями, которые действительно готовы отдавать всех себя на поле и сражаться за свою страну.

Мы немного расстроены, потому что я считаю, что нашей игрой после мы могли бы заслужить победу. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести нам много вреда", - сказал Саньоль.

Напомним, ранее Ребров высказался об игре Украины в матче с Грузией.

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