Ребров: Из-за того, что мы садились в низкий блок и пытались удержать победу, было много брака

В рамках 5-го тура Лиги наций сборная Украины сыграла с Грузией.

После матча прошла пресс-конференция Сергея Реброва, на которой он, в частности, высказался о том, что не удавалось «желто-голубым» в этом матче.

По словам украинского специалиста, он благодарен футболистам за самоотдачу, но из-за того, что после забитого гола команда преимущественно отбивалась, было много брака в передачах и других проблем.

"Я благодарен ребятам за ту самоотдачу, которую они показали. На таком тяжелом поле было непросто что-то создавать. Но с таким высоким браком очень тяжело играть. Особенно против такого соперника, как Грузия, когда она играет дома, имея большую поддержку.

К сожалению, мы не удержали результат. Мы могли вырвать победу, забить мяч в конце. Имеем то, что имеем. Сейчас готовимся к не менее важному матчу с Албанией.

Мы забили достаточно быстрый мяч. Для нас сегодня результат был чрезвычайно важным, игроки пытались удержать преимущество. Видимо, из-за этого был такой брак, мы садились в достаточно низкий блок. Футболисты понимают, за какую страну мы играем, выкладываются полностью. Но результат очень сильно влиял на их действия. Еще раз - мы играли на выезде против сборной Грузии, которую поддерживали трибуны. По моему мнению, сегодня грузины играли с другой мотивацией, чем в первой встрече".

Ребров также отметил, что он благодарен грузинским болельщикам и в целом народу этой страны за поддержку.

"Я вообще благодарен болельщикам Грузии, они пели очень интересную песню, это очень важно. Я всегда очень искренне относился к грузинскому народу, очень много друзей у меня есть здесь. Я благодарен за позицию грузинских граждан, которые действительно поддерживают Украину, что и показал сегодняшний матч. Когда у нас началась война, мы чувствовали очень большую поддержку Грузии", - резюмировал Сергей Станиславович.

Ранее наставник сборной Украины отметил важность Михаила Мудрика.

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