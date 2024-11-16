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Ребров: Мудрик - важный игрок для сборной, он делает большую скорость и помогает в атаке

Украинский специалист отметил Михаила и других футболистов.
Вчера, 22:07
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию после матча против Грузии.

На мероприятии специалист рассказал, о чем он разговаривал с Михаилом Мудриком во время второго тайма поединка Лиги наций.

«С Мудриком общались, потому что действительно он сделал очень много интенсивной работы. Я спрашивал и подсказывал несколько моментов, потому что действительно этот игрок важен для нас, он делает очень большую скорость и помогал в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень тяжелым».

Также Ребров оценил выступление Ефима Конопли в контексте противостояния с Хвичей Кварацхелией.

«По поводу Конопли - да, все сегодня видели, что Хвича это игрок очень высокого уровня, индивидуально очень сильный игрок. Не только Фима справился с этой задачей, а и игроки, которые ему помогали, потому что очень тяжело играть 1 в 1 против Хвича», - заявил украинец.

Напомним, ранее сообщалось, что Конопля - лучший игрок Украины в матче с ГрузиейКонопля стал лучшим игроком матча по версии статистических порталов.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров Михаил Мудрик

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Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
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