Ребров: Мудрик - важный игрок для сборной, он делает большую скорость и помогает в атаке

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию после матча против Грузии.

На мероприятии специалист рассказал, о чем он разговаривал с Михаилом Мудриком во время второго тайма поединка Лиги наций.

«С Мудриком общались, потому что действительно он сделал очень много интенсивной работы. Я спрашивал и подсказывал несколько моментов, потому что действительно этот игрок важен для нас, он делает очень большую скорость и помогал в атаке. Я спросил, насколько он готов, потому что поле было очень тяжелым».

Также Ребров оценил выступление Ефима Конопли в контексте противостояния с Хвичей Кварацхелией.

«По поводу Конопли - да, все сегодня видели, что Хвича это игрок очень высокого уровня, индивидуально очень сильный игрок. Не только Фима справился с этой задачей, а и игроки, которые ему помогали, потому что очень тяжело играть 1 в 1 против Хвича», - заявил украинец.

Напомним, ранее сообщалось, что Конопля - лучший игрок Украины в матче с ГрузиейКонопля стал лучшим игроком матча по версии статистических порталов.



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