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Конопля - лучший игрок Украины в матче с Грузией

Статистические порталы поставили оценки футболистам.
Сегодня, 21:29
Ефим Конопля в борьбе за мяч / Getty Images
Ефим Конопля в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью с Грузией.

После поединка появились оценки игрокам обеих национальных команд от статистических порталов. 

В составе сборной Украины лучшим футболистом по версии порталов SofaScore и Fotmob стал Ефим Конопля. Первый сайт поставил правому защитнику оценку 7.4, а второй источник оценил игру Ефима в 7.3 балла.

Относительно худшего, то мнения разделились. SofaScore считает таковым Виталия Миколенко - 6.6 баллов, а Fotmob поставил самую низкую оценку Артему Довбику - 6.3 балла.

Лучшим во всем матче по мнению обоих сайтов стал Хвича Кварацхелия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Ефим Конопля

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