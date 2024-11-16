Конопля - лучший игрок Украины в матче с Грузией
Статистические порталы поставили оценки футболистам.
В рамках пятого тура Лиги наций сборная Украины сыграла вничью с Грузией.
После поединка появились оценки игрокам обеих национальных команд от статистических порталов.
В составе сборной Украины лучшим футболистом по версии порталов SofaScore и Fotmob стал Ефим Конопля. Первый сайт поставил правому защитнику оценку 7.4, а второй источник оценил игру Ефима в 7.3 балла.
Относительно худшего, то мнения разделились. SofaScore считает таковым Виталия Миколенко - 6.6 баллов, а Fotmob поставил самую низкую оценку Артему Довбику - 6.3 балла.
Лучшим во всем матче по мнению обоих сайтов стал Хвича Кварацхелия.
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