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Грузия - Украина: Обзор и результат матча Лиги наций 16.11.2024

Сегодня забивали только футболисты соперника, но несмотря на это мы увидели результативную ничью.
Сегодня, 21:02
Грузия - Украина / Getty Images
Грузия - Украина / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги наций Грузия встретилась с Украиной.

Этому матчу предшествовали неприятные погодные условия, которые едва не сорвали поединок, но оба коллектива с самого начала игры показали, что состояние газона сегодня не помешает им атаковать.

Уже на 5-й минуте Буду Зивзивадзе попытался пробить Анатолия Трубина, это ему не удалось. Через минуту то же самое не удалось Хвичи Кварацхелии, после чего «желто-голубые» выбежали в контратаку усилиями Михаила Мудрика, который прострелил в штрафную площадь. Передачу украинца прервал Соломон Кверквелия, но к счастью сделал он это, срезав мяч в свои ворота.

В целом в первом тайме активнее были именно подопечные Сергея Реброва. Например, опасный момент наша сборная имела на 37-ой минуте, когда из пределов штрафной площади опасно пробил Михаил Мудрик после паса Артема Довбыка, однако Гиорги Мамардашвили справился с этим ударом.

Хорошая попытка была у Александра Зубкова в компенсированное к первой 45-минутке время, но вингер не попал в створ ворот.

После перерыва хозяева пришли в себя и начали активнее действовать в атаке. В частности, помогли выходы на поле Зурико Давиташвили и Жоржеса Микаутадзе.

Опасный момент был у Хвичи Кварацхелии. Лидер "крестоносцев" эффектно пробивал с дальней дистанции и едва не забил гол-красавец в дальнюю «девятку» ворот Анатолия Трубина.

То, что не удалось Хвичи - удалось вышеупомянутому Микаутадзе. Форвард сборной Грузии смог добить мяч в сетку после сейва Трубина.

После этого Сергей Ребров попытался заменами "погасить пыл" соперника, но это не очень удалось.

Несмотря на то, что Грузия активнее атаковала в последние минуты, наиболее опасный момент был именно у Украины. "Желто-голубые" выбежали в быструю контратаку, Роман Яремчук придержал мяч в штрафной, отдал на Гуцуляка, но Мамардашвили отбил, Назаренко пытался сыграть на добивание и снова голкипер соперника был на высоте.

Поэтому итог матча - ничья, которая явно не в пользу одной из команд.

Статистика матча Лиги наций Грузия - Украина

Грузия - Украина 1:1

Голы: Микаутадзе, 76 - Кверквелия (автогол), 7

xG: 0.94 - 0,94
Удары: 18 - 6
Удары в створ ворот: 3 - 3
Владение мячом: 57% - 43%

Грузия: Мамардашвили - Кверквелия (Гочолеишвили, 67), Кашия, Лочошвили - Какабадзе, Чакветадзе (Давиташвили, 46), Кочорашвили, Китеишвили (Меквабишвили, 86), Шенгелия (Цитаишвили, 67) - Зивзивадзе (Микаутадзе, 67) - Кварацхелия.

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Судаков (Назаренко, 86), Бражко (Калюжный, 80), Шапаренко (Крыськив, 65) - Зубков (Гуцуляк, 65), Довбик (Яремчук, 80), Мудрик.

Предупреждения: Лочошвили, Гочолеишвили - Зубков, Шапаренко, Миколенко, Мудрик

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина грузия Лига наций

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