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Фиорентина - Милан 2:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Команды все свои голы забили с игры, а победителем из противостояния вышли флорентийцы.
Вчера, 23:48
Фиорентина победила Милан / Getty Images
Фиорентина победила Милан / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, Фиорентина принимала на своем поле Милан в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Команда устроили драматическое противостояние с тремя нереализованными пенальти, победу в котором одержала флорентийская команда со счетом 2:1.

Источник: Getty Images

Фиорентина получила шанс выйти вперед в матче в середине первого тайма, но Мойзе Кин не переиграл Майка Меньяна ударом с одиннадцатиметровой отметки. Все же позже "россонери" пропустили от арендованного "виолой" своего полузащитника Ясина Адли.

Источник: Getty Images

Перед перерывом уже Милан заработал пенальти, но Тео Эрнандес его не реализовал, а на 56-й минуте Тэмми Абрахам повторил судьбу французского защитника. В обоих случаях Фиорентину выручил Давид Де Хеа.

Источник: Getty Images

Выровнять ситуацию "россонери" все же вскоре смогли усилиями Кристиана Пулишича, но победа в итоге досталась хозяевам поля благодаря результативному удару Альберта Гудмундссона на 73-й минуте.

Источник: Getty Images

Милан с 11 очками на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Фиорентина, набрав десять баллов, идет 11-й.

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Статистика матча Фиорентина - Милан седьмого тура чемпионата Италии

Фиорентина - Милан 2:1

Голы: Адли, 35, Гудмундссон, 73 - Пулишич, 60

На 22-й минуте Кин не реализовал пенальти (вратарь)
На 45+1-й минуте Эрнандес не реализовал пенальти (вратарь)
На 56-й минуте Абрахам не реализовали пенальти (вратарь)

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 2.34
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 13 - 16
Удары в створ: 3 - 8
Угловые: 0 - 7
Фолы: 10 - 21

Фиорентина: де Хеа - Додо, Комуццо, Раньери, Госэнс - Катальди (Ричардсон, 67), Адли (Бираги, 77), Бове - Кольпани (Кайоде, 90), Гудмундссон (Куаме, 77) - Кин.

Милан: Меньян - Роял, Габбия, Томори, Эрнандес - Фофана, Рейндерс - Пулишич (Чуквуэзе, 82), Мората, Леау (Окафор, 73) - Абрахам.

Предупреждения: Додо, Бове - Томори, Мората, Рейндерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фиорентина чемпионат Италии Серия А

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