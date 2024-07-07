Испания – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024 09.07.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

Во вторник, 9 июля, сборные Испании и Франции сыграют в рамках полуфинала Евро-2024.

На турнире "фурия роха" со 100%-м результатом прошла групповой этап, где были обыграны Хорватия (3:0), Италия (1:0) и Албания (1:0). На стадии плей-офф команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Грузию (4:1) и одолела Германию (2:1) в дополнительное время.

"Трехцветные" в свою очередь заняли второе место группы D после победы над Австрией (1:0) и ничьих с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала французы обыграли Бельгию (1:0), после чего они прошли Португалию за счет победы в серии пенальти (0:0, по пен. 5:3).

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Поединок Испания - Франция состоится в Мюнхене на Альянц Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Франция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 9 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Стоит отметить, что 10 июля состоится второй полуфинал, в котором сойдутся Нидерланды и Англия.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.

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