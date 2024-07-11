Нидерланды - Англия: видео голов матча Евро-2024 10.07.2024

Команда Гарета Саутгейта вышла в свой второй финал чемпионата Европы подряд.

В среду, 10 июля, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024 сошлись Нидерланды и Англия.

На 7-й минуте поединка Хави Симонс отобрал мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной площади соперника и нанес удар в дальний угол, с которым не справился Джордан Пикфорд.

Но вскоре Феликс Цвайер после просмотра повтора назначил пенальти за фол Дензела Думфриса на Харри Кейне. Сам пострадавший успешно исполнил 11-метровый удар.

А уже в добавленное ко второму тайму время Олли Уоткинс с острого угла забил победный гол и вывел сборную Англии в финал турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Англия в полуфинале Евро-2024

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Нидерланды - Англия 1:2

Голы: Симонс, 7 - Кейн, 18 (пен.), Уоткинс, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.51 - 1.31

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 6 - 9

Удары в створ: 3 - 4

Угловые: 3 - 0

Фолы: 11 - 6

Атаки: 27 - 52

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис (Бробби, 90), де Врей, ван Дейк, Аке - Схаутен, Симонс (Зиркзее, 90), Рейндерс - Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веерман, 35), Гакпо

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи - Сака (Галлагер, 90), Мэйну (Конса, 90), Райс, Трипьер (Шоу, 46) - Фоден (Палмер, 81), Беллингем - Кейн (Уоткинс, 81)

Предупреждения: Думфрис, Ван Дейк, Симонс - Беллингем, Сака, Триппьер.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

Источник: MEGOGO

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