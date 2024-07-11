"Он сразу быстро покинул поле": Капитана Нидерландов возмутило поведение арбитра из-за спорного пенальти

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024.

Защитник выразил недовольство работой рефери в этом поединке.

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"Пенальти в ворота Нидерландов? Я не знаю, что сказать. Не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.

Судья просто сразу быстро покинул поле после игры. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.

Но послушайте, все так, как есть. Матч завершен. Мы проиграли. Это очень тяжело принять. В определенные моменты казалось, что все должно было пойти по нашему сценарию, но этого не случилось. Это всегда тяжело", - сказал Ван Дейк в комментарии beIN Sports.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Нидерланды - Англия (1:2).

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