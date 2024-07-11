"Это убивает футбол": Тренер Нидерландов раскритиковал арбитров полуфинала Евро-2024 с Англией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о полуфинале Евро-2024 против Англии (1:2), в частности, о пенальти, благодаря которому соперники смогли сравнять счет.

Накануне нидерландцы проиграли противостояние с англичанами, пропустив решающий мяч на 90+1-йминуте.

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"По моему мнению, это не пенальти. Единственным намерением Думфриса было заблокировать удар. Затем Харри Кейн наносит удар - и их ноги сталкиваются.

Подобные решения VAR убивают футбол. В Англии такого пенальти не было бы.

Что следовало делать защитнику? Я думаю, рефери множество раз свистел из-за глупых вещей, но проиграли мы не из-за этого", - приводит слова Кумана ESPN.

Напомним, что на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Нидерланды - Англия (1:2).

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