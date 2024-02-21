Летний трансферный бюджет МЮ будет сильно ограничен
Клубу придется распродать игроков.
Манчестер Юнайтед получит небольшой трансферный бюджет на лето, пишет 90Min.
Несмотря на приход Джима Рэтклиффа, манкунианцам будет сложно совершить большие трансферы из-за ФФП.
Большие траты в последние два года привели к тому, что клуб находится на грани, летом придется продать нескольких игроков, чтобы купить новых.
Главными кандидатами на выход считаются Каземиро, Рафаэль Варан и Антони Марсиаль. Все они серьезно облегчат зарплатную ведомость МЮ.
К тому же, клубу необходимо пробиться в Лигу чемпионов, бонус за выход в главный турнир Европы на данном этапе очень важен для клуба.
Ранее также сообщалось, что в Англию планирует вернуться Томас Тухель.
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