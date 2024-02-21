Летний трансферный бюджет МЮ будет сильно ограничен

Манчестер Юнайтед получит небольшой трансферный бюджет на лето, пишет 90Min.

Несмотря на приход Джима Рэтклиффа, манкунианцам будет сложно совершить большие трансферы из-за ФФП.

Большие траты в последние два года привели к тому, что клуб находится на грани, летом придется продать нескольких игроков, чтобы купить новых.

Главными кандидатами на выход считаются Каземиро, Рафаэль Варан и Антони Марсиаль. Все они серьезно облегчат зарплатную ведомость МЮ.

К тому же, клубу необходимо пробиться в Лигу чемпионов, бонус за выход в главный турнир Европы на данном этапе очень важен для клуба.

Ранее также сообщалось, что в Англию планирует вернуться Томас Тухель.

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