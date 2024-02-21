Тухель намерен вернуться в Англию после неудачи в Баварии

Томас Тухель намерен вернуться в АПЛ после того, как покинет пост главного тренера Баварии, утверждает The Telegraph.

Напомним, что немецкий специалист снова останется без работы уже летом, однако предполагается, что неудача в Мюнхене не испортила репутацию тренера.

Многие признают, что неудачи Баварии не полностью лежат на плечах Тухеля, многие ключевые игроки также подвели.

Томас знает, что летом искать тренера будет Ливерпуль, хотя там определились с главным кандидатом. Также вероятно, что новый наставник будет нужен МЮ.

Еще одним вариантом для Тухеля будет сборная Англии. Он уже хотел возглавить команду ранее, но тогда FA предпочла оставить Саутгейта.

Также ранее сообщалось, что агент Клоппа прокомментировал возможное назначение Юргена в Баварию.

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