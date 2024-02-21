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Футбол

Агент Клоппа высказался о вероятности его прихода в Баварию

Марк Кошицке заверил, что Юрген не изменит своему обещанию взять отпуск на год.
Сегодня, 14:27
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Агент Юргена Клоппа Марк Кошицке рассказал, будет ли рассматривать немецкий специалист возможность прихода в Баварию вместо Томаса Тухеля.

Представитель тренера Ливерпуля заверил, что несмотря на появление привлекательной вакансии у себя на Родине Юрген не намерен отказываться от летнего отпуска, который он себе запланировал.

"Юрген Клопп не будет тренировать ни один клуб или национальную сборную в течение года после этого текущего сезона. Это остается неизменным", - цитирует слова Кошицке немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший игрок Баварии является основным кандидатом на замену Тухелю.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юрген Клопп

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