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Алонсо - главный кандидат на замену Тухелю

Бавария не ищет каких-то неочевидных вариантов.
Сегодня, 12:34
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Мюнхенская Бавария официально может начать поиски замены Томасу Тухелю после объявления о его уходе после завершения этой кампании.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, главным кандидатом на пост главного тренера "красных" в следующем сезоне является Хаби Алонсо.

Однако, достичь соглашения с испанцем будет непросто несмотря на то, что он является бывшим игроком команды, ведь в его услугах заинтересован еще один его бывший клуб, а именно Ливерпуль, из которого летом уйдет Юрген Клопп.

Отмечается, что мерсисайдцы уже в ближайшие недели сделают запрос к руководству леверкузенского клуба о возможности перехода Хаби.

Напомним, ранее сообщалось, что помимо Алонсо в шорт-лист кандидатов входят бывшие тренеры Реала и МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Томас Тухель

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