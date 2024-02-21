Алонсо - главный кандидат на замену Тухелю

Мюнхенская Бавария официально может начать поиски замены Томасу Тухелю после объявления о его уходе после завершения этой кампании.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, главным кандидатом на пост главного тренера "красных" в следующем сезоне является Хаби Алонсо.

Однако, достичь соглашения с испанцем будет непросто несмотря на то, что он является бывшим игроком команды, ведь в его услугах заинтересован еще один его бывший клуб, а именно Ливерпуль, из которого летом уйдет Юрген Клопп.

Отмечается, что мерсисайдцы уже в ближайшие недели сделают запрос к руководству леверкузенского клуба о возможности перехода Хаби.

Напомним, ранее сообщалось, что помимо Алонсо в шорт-лист кандидатов входят бывшие тренеры Реала и МЮ.

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