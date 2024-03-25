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Дани Алвес вышел из тюрьмы после уплаты залога в один миллион евро

Бразилец оказался вне заключения после 14 месяцев с дня ареста.
Сегодня, 17:05
Дани Алвес / Getty Images
Дани Алвес / Getty Images

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес вышел из-под стражи.

Как сообщает Marca, футболист оказался на свободе после того, как ему удалось собрать миллион евро, необходимый для внесения залога.

На прошлой неделе отец Неймара помог Алвесу выплатить компенсацию потерпевшей.

Напомним, Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. С того времени Дани просидел 14 месяцев в тюрьме.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог.

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