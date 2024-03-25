Дани Алвес вышел из тюрьмы после уплаты залога в один миллион евро

Бывший футболист сборной Бразилии Дани Алвес вышел из-под стражи.

Как сообщает Marca, футболист оказался на свободе после того, как ему удалось собрать миллион евро, необходимый для внесения залога.

На прошлой неделе отец Неймара помог Алвесу выплатить компенсацию потерпевшей.

Напомним, Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование. Инцидент произошел 30 декабря 2022 года. С того времени Дани просидел 14 месяцев в тюрьме.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии раскритиковал освобождение Алвеса под залог.

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