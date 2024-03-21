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Отец Неймара не будет давать Дани Алвесу миллион евро для залога

Бразилец, кажется, остался без поддержки.
Вчера, 23:47
Неймар с оцтом / Getty Images
Неймар с оцтом / Getty Images

Отец нападающего Аль-Хиляля Неймара отрицает внесение залога в 1 млн евро за бразильского защитника Дани Алвеса.

"Как всем известно, поначалу я помогал Дани Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас".

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"Я надеюсь, что Дани вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи, это конец. Точка", – написал Неймар да Силва в соцсетях.

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