Экс-партнер Алвеса: Ему придется заплатить за то, что он сделал

Бывший партнер Дани Алвеса по сборной Фелипе Мело считает, что защитник должен ответить за свои преступления.

Мело заявил, что Алвес обязан заплатить за содеянное и стать уроком для остальных. К тому же невозможно даже представить чувства родителей его жертвы.

"У меня 15-летняя дочь... Если бы они сделали это с моей дочерью, я не думаю, что я был бы здесь, чтобы давать вам это интервью.

Ему придется заплатить за то, что он сделал. Если вас осудили, придется заплатить за содеянное. И пусть это послужит уроком другим, чтобы они так не поступали.

Это очень серьезная ситуация. Представьте себе чувства этой девушки, ее родителей.

Мы обязаны воспитать наших сыновей, наших дочерей так, чтобы такого не происходило", – приводит слова Мело O Jogo.

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