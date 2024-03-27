Жезус - об оправдании Ачерби: Это решение, которое я, хотя и уважаю, вызывает у меня огромную горечь

Жуан Жезус прокомментировал решение снять все обвинения с Франческо Ачерби.

Напомним, защитника Интера обвиняли в расистских высказываний в адрес игрока Наполи, однако в результате расследования обвинения были сняты.

Жезус заявил, что хоть и уважает решение комиссии, но совершенно его не понимает. Теперь бразилец не чувствует себя защищенным.

"Я несколько раз с большим сожалением читал решение, в котором спортивный судья посчитал, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистских оскорблений во время матча.Это решение, которое я, хотя и уважаю, но мне трудно его понять, и оно вызывает у меня огромную горечь.

Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения, которое соотносится между необходимостью признать, что доказательства правонарушения были получены, и утверждением об отсутствии уверенности в его дискриминационном характере.

Я не понимаю, как фраза "отвали, черный, ты просто ниггер" может быть оскорбительной, но не дискриминационной", - приводит слова Жезуса Get Football News Italy.

Ранее также сообщалось, что Милан намерен продолжить контракт с игроком, который недавно побывал на болотах.

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