Милан намерен продлить контракт с игроком, который недавно играл против сборной 404
Лука Йович сумел убедить руководство "россонери".
Милан хочет продолжить контракт с нападающий Лукой Йовичем, пишет Маттео Моретто.
26-летний серб играет за "россонери" с лета 2023 года, перейдя свободным агентом из Фиорентины. Тогда Милан предложил Луке однолетний контракт.
Однако, похоже, игрок сумел убедить руководство клуба и оно готово предложить ему новый более длительный контракт.
Напомним, что Йович был одним из игроков сборной Сербии, которые недавно провели товарищеский матч на болотах.
В текущем сезоне у форварда восемь голов и один ассист в 24 матчах.
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