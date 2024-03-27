Милан намерен продлить контракт с игроком, который недавно играл против сборной 404

Милан хочет продолжить контракт с нападающий Лукой Йовичем, пишет Маттео Моретто.

26-летний серб играет за "россонери" с лета 2023 года, перейдя свободным агентом из Фиорентины. Тогда Милан предложил Луке однолетний контракт.

Однако, похоже, игрок сумел убедить руководство клуба и оно готово предложить ему новый более длительный контракт.

Напомним, что Йович был одним из игроков сборной Сербии, которые недавно провели товарищеский матч на болотах.

В текущем сезоне у форварда восемь голов и один ассист в 24 матчах.

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