Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом

Милан решил не продлевать контракт с Лукой Йовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В июне истекает контракт серба с клубом, и "россонери" предлагали ему продлить соглашение на сезон. Однако игрок хотел двухлетний контракт.

Таким образом Йович вскоре покинет команду свободным агентом. При этом у футболиста уже есть предложения.

27-летний нападающий интересен Крус Асулю и Ботафого, однако согласится ли он покинуть Европу неизвестно.

В прошлом сезоне Лука Йович провел 47 матчей, забив 13 голов.

Ранее также сообщалось, что свободным агентом станет экс-форвард Ливерпуля.

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