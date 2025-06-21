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Футбол

Милан отпустит одного из своих форвардов свободным агентом

Лука Йович покинет клуб.
Вчера, 22:10       Автор: Андрей Безуглый
Лука Йович / Getty Images
Лука Йович / Getty Images

Милан решил не продлевать контракт с Лукой Йовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В июне истекает контракт серба с клубом, и "россонери" предлагали ему продлить соглашение на сезон. Однако игрок хотел двухлетний контракт.

Таким образом Йович вскоре покинет команду свободным агентом. При этом у футболиста уже есть предложения.

27-летний нападающий интересен Крус Асулю и Ботафого, однако согласится ли он покинуть Европу неизвестно.

В прошлом сезоне Лука Йович провел 47 матчей, забив 13 голов.

Ранее также сообщалось, что свободным агентом станет экс-форвард Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Лука Йович

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