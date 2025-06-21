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Футбол

Экс-форвард Ливерпуля стал свободным агентом

Энди Кэрролл хочет вернуться в Англию.
Сегодня, 16:28       Автор: Андрей Безуглый
Энди Кэрролл / Getty Images
Энди Кэрролл / Getty Images

Нападающий Бордо Энди Кэрролл покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, форвард попросил о досрочном прекращении контракта. Теперь Кэрролл свободный агент.

Энди хочет снова поиграть в Англии и не заинтересован в завершении карьеры.

В прошлом сезоне 36-летний англичанин провел 27 поединков, в которых отличился 11 голами.

Ранее также сообщалось, что опытный форвард пополнил ряды Полесья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энди Кэрролл

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