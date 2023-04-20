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Экс-нападающий Ливерпуля получил удаление за "руку бога"

Все-таки Энди Кэрролл не Марадона.
Сегодня, 15:14
Энди Кэрролл / Getty Images
Энди Кэрролл / Getty Images

Энди Кэрролл попытался воссоздать знаменитую руку бога Диего Марадоны, но был наказан удалением.

Бывший нападающий Ливерпуля, выступающий за Рединг в Чемпионшипе, забил гол рукой, за что был наказан второй желтой карточкой и подставил собственный клуб.

Кэрролл открыл счет в начале матча и получил желтую карточку за грубый фол. Во втором тайме англичанин вновь отличился голом, как казалось, головой, но на деле попытался повторить трюк Марадоны, который прозвали рукой бога.

Однако фокус не прокатил, арбитр показал игроку вторую желтую и удалил его с поля. Рединг остался в меньшинстве и не смог удержать победу, откатившись на 22-ю позицию в чемпионате.

В текущем сезоне Энди Кэрролл провел 30 матчей, в которых отметился лишь девятью голами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рединг Энди Кэрролл

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