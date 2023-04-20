Экс-нападающий Ливерпуля получил удаление за "руку бога"

Энди Кэрролл попытался воссоздать знаменитую руку бога Диего Марадоны, но был наказан удалением.

Бывший нападающий Ливерпуля, выступающий за Рединг в Чемпионшипе, забил гол рукой, за что был наказан второй желтой карточкой и подставил собственный клуб.

Кэрролл открыл счет в начале матча и получил желтую карточку за грубый фол. Во втором тайме англичанин вновь отличился голом, как казалось, головой, но на деле попытался повторить трюк Марадоны, который прозвали рукой бога.

😮 Andy Carroll was sent off last night for punching the ball into the net.pic.twitter.com/lWM6KvJQqd — The Sportsman (@TheSportsman) April 20, 2023

Однако фокус не прокатил, арбитр показал игроку вторую желтую и удалил его с поля. Рединг остался в меньшинстве и не смог удержать победу, откатившись на 22-ю позицию в чемпионате.

В текущем сезоне Энди Кэрролл провел 30 матчей, в которых отметился лишь девятью голами.