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"Я просто люблю футбол": Экс-форвард Ливерпуля объяснил свой переход в 4-й французский дивизион

Энди Кэролл признался, что приходится самому платить, чтобы играть за Бордо.
Вчера, 23:29
Энди Кэрролл / Getty Images
Энди Кэрролл / Getty Images

Нападающий Бордо Энди Кэролл рассказал, почему решил перейти в клуб из четвертого французского дивизиона.

Напомним, в начале сентября 35-летний форвард удивил всех, подписав контракт с Бордо, который продолжает свое падение по дивизионам из-за финансовой ситуации.

Однако Энди наоборот признался, что очень рад играть за именитый французский клуб, который пусть и переживает не лучшие свои времена.

Форвард утверждает, что его никогда не интересовали деньги, он лишь хотел играть в футбол, и именно это он сейчас и получает в Бордо.

"Это отличный проект. К сожалению, клуб спустился вниз на несколько дивизионов, но он остается большим клубом, мы постараемся вернуть его на то место, которое он заслуживает.

Знаете, я просто люблю играть в футбол, и у меня появилась возможность поиграть за большой французский клуб. В конечном счете не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим.

Честно говоря, то, что я играю за Бордо, даже стоит мне денег. Но я просто счастлив, что играю в футбол. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным", - цитирует Кэррола RMC Sport.

Ранее также другой ветеран европейского футбола принес свои извинения русне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бордо Энди Кэрролл

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