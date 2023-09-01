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Экс-игрок сборной Англии и Ливерпуля продолжит карьеру во французской Лиге 2

Энди Кэрролл разорвал контракт с Редингом.
Сегодня, 09:56
Энди Кэрролл / Getty Images
Энди Кэрролл / Getty Images

34-летний Энди Кэрролл подписал контракт с французским Амьеном, утверждает L’Équipe.

Последние два сезона экс-форвард Ливерпуля провел в Рединге, а сегодня он разорвал с клубом контракт.

У Энди оставался еще год по контракту, однако он предпочел воспользоваться специальным пунктом и покинуть клуб. Французское издание утверждает, что англичанин перейдет в Амьен, выступающий в Лиге 2.

В прошлом сезоне Кэрролл провел за Рединг 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет девять мячей.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция закрытия трансферного окна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рединг Энди Кэрролл

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