Экс-игрок сборной Англии и Ливерпуля продолжит карьеру во французской Лиге 2

34-летний Энди Кэрролл подписал контракт с французским Амьеном, утверждает L’Équipe.

Последние два сезона экс-форвард Ливерпуля провел в Рединге, а сегодня он разорвал с клубом контракт.

У Энди оставался еще год по контракту, однако он предпочел воспользоваться специальным пунктом и покинуть клуб. Французское издание утверждает, что англичанин перейдет в Амьен, выступающий в Лиге 2.

В прошлом сезоне Кэрролл провел за Рединг 32 матча во всех турнирах, записав на свой счет девять мячей.

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