Трансферный провал Реала оказался в Греции

Нападающий сборной Сербии Лука Йович сменил клубную прописку. Афинский АЕК подписал форварда из итальянского Милана, сообщает официальный сайт клуба.

Балканец перебрался в греческую Суперлигу свободным агентом. Йович заключил с АЕКом контракт на 2 года. За два сезона в рядах "россонери" он провел 47 поединков (13 голов).

Карьера Йовича пошла вниз после перехода в мадридский Реал. "Сливочные" летом 2019 года отдали за него 63 млн евро. Однако, освоиться на Бернабеу сербски нападающий не сумел (51 матч, 3 мяча).

Напомним, кипрский Пафос подписал защитника Давида Луиса из бразильской Форталезы.

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