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Пафос к противостоянию с Динамо подписал живого свидетеля Минейрасо

Чемпион Кипра усилился звездным бразильцем.
Сегодня, 21:36       Автор: Антон Федорцив
Давид Луис (справа) / ФК Пафос
Давид Луис (справа) / ФК Пафос

Соперник киевского Динамо в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов усилил линию обороны. Ряды кипрского Пафоса пополнил центрбек Давид Луис, сообщает официальный сайт клуба.

Опытный защитник заключил 2-летний контракт. Стороны предусмотрели опцию пролонгации еще на сезон. Пафосу Давид Луис достался бесплатно, договорившись о разрыве контракта с бразильской Форталезой.

Ветеран ранее защищал цвета лиссабонской Бенфики, лондонских Челси и Арсенала, французского ПСЖ. В составе сборной Бразилии Давид Луис провел 57 матчей (3 гола). Защитник был капитаном в погроме от Германии (1:7) на ЧМ-2014.

Тем временем Динамо добавило легионера в заявку на квалификацию Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Давид Луис Пафос

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