Игрок Пафоса побил антирекорд защитника Шахтера в Лиге чемпионов

Представитель кипрского клуба заработал самое быстрое удаление в турнире.
Вчера, 23:25       Автор: Игорь Мищук
Жоау Коррейя / Getty Images
Во вторник, 21 октября, Кайрат принимал Пафос в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов.

Соперники разошлись нулевой ничьей, а для защитника кипрской команды Жоау Коррейи поединок завершился быстро и антирекордом.

Читай также: Забарный заработал удаление в матче Лиги чемпионов с Байером

Игрок Пафоса провел на поле три минуты и три секунды, после чего получил прямую красную карточку за удар соперника ногой в голову.

Как сообщает OneFootball, это было самое быстрое удаление в истории Лиги чемпионов.

Предыдущий антирекорд принадлежал защитнику донецкого Шахтера Александру Кучеру. Украинец был удален с поля на третьей минуте и 59-й секунде в матче против Баварии (0:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2015 году.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов.

Источник видео: MEGOGO

