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Футбол

Трансферный провал Реала может продолжить карьеру за океаном

Лука Йович получил предложение из Мексики.
Вчера, 22:28       Автор: Андрей Безуглый
Лука Йович / Getty Images
Лука Йович / Getty Images

Сербский форвард Лука Йович может перебраться за океан, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 27-летний игрок прошлый сезон провел в Милане, где в 17-ти игррах забил лишь четыре мяча.

По итогам сезона "россонери" решили не продлевать контракт Йовича и он стал свободным агентом.

Однако сейчас на форварда претендует мексиканский Крус Асуль, который уже прислал Луке свое прредложение.

Серб пока раздумывает над ответом, как пишет инсайдер, многое будет также зависеть от желания его семьи переехать в Мексику.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед все еще не выбрал себе нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Йович

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