Трансферный провал Реала может продолжить карьеру за океаном

Сербский форвард Лука Йович может перебраться за океан, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, 27-летний игрок прошлый сезон провел в Милане, где в 17-ти игррах забил лишь четыре мяча.

По итогам сезона "россонери" решили не продлевать контракт Йовича и он стал свободным агентом.

Однако сейчас на форварда претендует мексиканский Крус Асуль, который уже прислал Луке свое прредложение.

Серб пока раздумывает над ответом, как пишет инсайдер, многое будет также зависеть от желания его семьи переехать в Мексику.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед все еще не выбрал себе нападающего.

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