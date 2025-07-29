Руководство Манчестер Юнайтед не может определиться с кандидатурой форварда

Беньямин Шешко и Олли Уоткинс - два ключевых варианта.

В Манчестер Юнайтед все еще не решили, какого форварда хотят купить, пишет United Scout.

Сейчас в клубе обсуждают две фигуры - Олли Уоткинса и Беньямина Шешко.

За английского форварда выступает технический директор Джейсон Уилкокс. Ранее он пытался пригласить в клуб Лиама Делапа.

А вот за словенского таланта ратует директор по скаутингу Кристофер Вивелл, который ранее хотел, чтобы клуб купил Уго Экитике.

На текущий момент единого мнения все еще нет. Уоткинс дешевле и проверен АПЛ, Шешко же можно купить подешевле благодаря связам Вивелла. Когда клуб планирует вынести окончательное решение неизвестно.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити не продал воспитанника Ноттингему.

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