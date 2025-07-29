Манчестер Сити отказался продавать воспитанника в Ноттингем

Ноттингем Форест заинтересован в Джеймсе Макати, пишет Бен Джейкобс.

"Лесники" уже даже сделали предложение Манчестер Сити в размере 25 млн фунтов, но получили отказ.

В клубе молодого игрока оценивают, как и Палмера ранее, в 42 млн фунтов минимум.

И кроме того, Пеп Гвардиола хотел бы сохранить, однако будет вынужден дать добро на его уход, если клуб получит выгодный трансфер.

Ранее также сообщалось, что Довбик не входит в планы нового тренера.

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