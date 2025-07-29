Довбик не входит в планы нового тренера Ромы - источник

Украинец может быть выставлен на трансфер.

Украинский форвард Артем Довбик может сменить клубную прописку летом.

Как сообщает El Gol Digital, нападающий не входит в планы нового руководителя итальянской Ромы. «Волки» удовлетворятся продажей Артема за сумму в 25 млн евро.

Согласно информации, которая появлялась в СМИ ранее, в услугах украинца могут быть заинтересованы Милан и Бешикташ.

Напомним, ранее сообщалось, что новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком.

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