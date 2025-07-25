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Футбол

"Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком

Эван Фергюсон поделился мнением об украинском нападающем.
Сегодня, 15:33       Автор: Игорь Мищук
Эван Фергюсон / Getty Images
Эван Фергюсон / Getty Images

Новый нападающий Ромы Эван Фергюсон, которого "джаллоросси" арендовали у Брайтона, высказался о конкуренции с украинцем Артемом Довбиком.

Ирландский футболист выразил надежду на успешное взаимодействие с украинским форвардом.

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"Что я думаю об Артеме Довбике? Безусловно, в команде много хороших игроков. Довбик - один из них. Надеюсь, мы сможем создать хорошее взаимодействие уже на тренировках, а там посмотрим, что получится и какую схему выберет тренер.

Надеюсь, у нас будет хороший сезон и мы вместе переживем много замечательных моментов", - приводит слова Фергюсона TMW.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик получил новый номер в Роме.

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