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Футбол

Довбик получил новый номер в Роме

Украинец станет новой "девяткой" клуба.
Сегодня, 12:47       Автор: Андрей Безуглый
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик получил новый номер.

Накануне римский клуб представил третий комплект формы, выполненый в неожиданных белых и зеленых цветах.

Из промо ролика комплекта стало известно, что будущий сезон украинец проведет под девятым номером.

Ранее "девятка" принадлежала Тэмми Абарахаму, однако англичанин уехал в очередную аренду, теперь в Бешикташ.

Ранее также игровой номер на будущий сезон сменил и Виталий Миколенко.

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