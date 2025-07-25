Довбик пропустил второй спарринг Ромы, а его конкурент-новичок оформил покер

В четверг, 24 июля, Рома провела второй спарринг во время предсезонной подготовки, встретившись с командой УниПомеция.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини не оставили шансов сопернику, который только по итогам минувшего сезона вышел в итальянскую Серию D, разбив его со счетом 9:0.

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Этот матч, как и предыдущий спарринг против Трастевере (14:0), пропускал украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик. Украинец не смог принять участие в игре, поскольку продолжает восстанавливаться от мышечной усталости.

В то же время в поединке с УниПомецией сполна себя проявил новый конкурент украинского форварда Эван Фергюсон, которого Рома на днях арендовала у Брайтона. Ирландский нападающий в своем первом матче за римскую команду сделал покер. Новичок "джаллоросси" еще до середины первого тайма оформил хет-трик, а четвертый мяч забил во второй половине встречи.

Рома - УниПомеция 9:0

Голы: Фергюсон, 8, 18, 24, 62, Дибала, 33, Эль-Айнауи, 65, Челик, 73, Бальданци, 79, Арена, 88

Ранее сообщалось, что Артем Довбик получил новый номер в Роме.

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