Гасперини рассказал причину, по которой Довбик пропустил спарринг Ромы

Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об отсутствии Артема Довбика в заявке на контрольный матч против Трастевере из Серии D.

По словам специалиста, у украинца нет травмы, он просто был не готов физически.

"Пеллегрини еще понадобится время. Ему также сделали операцию на носу. Он начал тренироваться день-два назад, но ему понадобится немало времени. А вот Довбик просто переутомился, во вторник он будет тренироваться с командой", - резюмировал Гасперини.

Напомним, что Рома усилится конкурентом для Довбика.

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