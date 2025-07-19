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Гасперини рассказал причину, по которой Довбик пропустил спарринг Ромы

Артем был уставший.
Сегодня, 21:22       Автор: Василий Медвидь
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался об отсутствии Артема Довбика в заявке на контрольный матч против Трастевере из Серии D.

По словам специалиста, у украинца нет травмы, он просто был не готов физически.

"Пеллегрини еще понадобится время. Ему также сделали операцию на носу. Он начал тренироваться день-два назад, но ему понадобится немало времени. А вот Довбик просто переутомился, во вторник он будет тренироваться с командой", - резюмировал Гасперини.

Напомним, что Рома усилится конкурентом для Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

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