Два футболиста Манчестер Юнайтед не поедут в свои сборные

Шешко и Мбемо не помогут национальной команде, несмотря на вызов.

Речь идет о хавбеке Бриане Мбемо и форварде Беньямине Шешко. Они были вынуждены отказаться от участия в ближайших матчах в качестве меры предосторожности.

Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, у полузащитника есть проблемы со здоровьем, из-за которых он пропустит игры за сборную Камеруна. Напомним, что Мбемо получил повреждение в матче против Борнмута и был заменен на 71-й минуте.

Тем временем Шешко не сыграет за национальную команду Словении для полного восстановления после проблем со здоровьем, наблюдавшихся в последние недели.

Добавим, что сборная Словении должна сыграть против Венгрии и Черногории, а Камерун проведет товарищеские матчи с Австралией и Китаем.

