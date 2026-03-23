УЕФА отказался расширить заявку для Лиги чемпионов.

Напомним, ранее английские команды предложили расширить заявку до 28 футболистов. Сейчас можно заявить 25.

Основной причиной отказа стали доводы испанских команд. Как пишет The Guardian, Атлетико, Сосьедад и другие клубы выступили против изменений правил.

Они заявили, что английские команды смогут воспользоваться финансовым преимуществом и соответственно получат серьезное преимущество в самом турнире.

Тем не менее, несмотря на отказ, УЕФА готова вернуться к этому вопросу перед следующим сезоном.

