iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027

ФИА услышала просьбы пилотов.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Формула-1, ФИА и мотористы достигли соглашения касательно силовых установок на новый сезон.

В будущем сезоне мощность ДВС будет увеличина на 67 л.с. и на такую величину будет уменьшен гибрид. Это должно привести к распределению мощности 60/40.

Также при этом увеличится скорость расхода топлива, однако технические детали еще предстоит обсудить.

На текущий момент, напомним, что сейчас распределение мощности считается 50/50, хотя на практике выходит 55/45 в пользу ДВС.

В ФИА отметили, что они услышали пилотов, и якобы именно о таких изменениях их просили с самого начала сезона.

Ранее также сообщалось, что статистика гарантирует титул одному из пилотов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3 Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3
Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае
Игрок Борнмута попал в громкий скандал Игрок Борнмута попал в громкий скандал
Форвард-неудачник может вернуться в Европу Форвард-неудачник может вернуться в Европу

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома одержали вторые победы в своих сериях
просмотров

Последние новости

Европа и мир19:15
Украина обыграла Японию и гарантировала себе финиш в топ-3
Украина18:30
Сборная Украины выбрала соперника на товарищеский матч в мае
Европа17:55
Игрок Борнмута попал в громкий скандал
Формула 117:40
Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027
Европа16:58
Форвард-неудачник может вернуться в Европу
Европа и мир16:50
Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА
Украина16:35
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
Европа16:30
Лучший футболист Бундеслиги-2022 снова оказался на трансфере
Украина16:20
Кривбасс одержал минимальную победу над Карпатами
Европа15:58
Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK