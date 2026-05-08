Формула-1 решила изменить соотношение ДВС и гибрида в сезоне-2027
ФИА услышала просьбы пилотов.
Формула-1, ФИА и мотористы достигли соглашения касательно силовых установок на новый сезон.
В будущем сезоне мощность ДВС будет увеличина на 67 л.с. и на такую величину будет уменьшен гибрид. Это должно привести к распределению мощности 60/40.
Также при этом увеличится скорость расхода топлива, однако технические детали еще предстоит обсудить.
На текущий момент, напомним, что сейчас распределение мощности считается 50/50, хотя на практике выходит 55/45 в пользу ДВС.
В ФИА отметили, что они услышали пилотов, и якобы именно о таких изменениях их просили с самого начала сезона.
