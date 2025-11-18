iSport.ua
Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед выбыл на месяц

Шешко пропустит более месяца.
Вчера, 09:44       Автор: Валентина Чорноштан
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко получил травму колена в матче против Тоттенхэма и покинул поле на 60-й минуте игры.

Серьёзного повреждения словенцу удалось избежать, однако форвард, по прогнозам, пропустит не более месяца.

Медицинский штаб Манчестер Юнайтед рассчитывает, что игрок пройдёт курс восстановления, который продлится примерно четыре недели, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой и к официальным играм.

В этом сезоне 22-летний игрок сыграл 11 матчей в рамках АПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

На данный момент Манчестер Юнайтед рассматривает покупку вингера из Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мю Манчестер Юнайдет Беньямин Шешко

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
