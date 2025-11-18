Ключевой нападающий Манчестер Юнайтед выбыл на месяц

Нападающий Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко получил травму колена в матче против Тоттенхэма и покинул поле на 60-й минуте игры.

Серьёзного повреждения словенцу удалось избежать, однако форвард, по прогнозам, пропустит не более месяца.

Медицинский штаб Манчестер Юнайтед рассчитывает, что игрок пройдёт курс восстановления, который продлится примерно четыре недели, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой и к официальным играм.

Benjamin Sesko has avoided major injury and is expected to be out for a month at most, Sky Sports News understands 📝 pic.twitter.com/l710rz1rOr — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 17, 2025

В этом сезоне 22-летний игрок сыграл 11 матчей в рамках АПЛ, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

На данный момент Манчестер Юнайтед рассматривает покупку вингера из Бундеслиги.

