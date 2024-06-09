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Форвард Милана может оказаться в чемпионате террористов

Лука Йович имеет предложения из Саудовской Аравии и росии.
Сегодня, 16:09
Лука Йович / Getty Images
Лука Йович / Getty Images

Ряд клубов интересуются нападающим Милана Лукой Йовичем, пишет инсайдер Маттео Моретто.

Напомним, что недавно "россонери" предложили сербу новый контракт, однако Йович решил взять время на раздумья.

У форварда есть предложения от клубов из Саудовской Аравии, а также от питерского зенита. Прежде, чем сделать окончательный выбор Лука хочет узнать, какую роль он будет исполнять в Милане.

Окружение Йовича настаивает, чтобы нападающий остался в Серии А, и уже в ближайшее время состоится встреча, на которой форвард должен получить ответы на свои вопросы.

Напомним, что в прошлом сезоне Лука Йович записал на свой счет шесть голов в рамках чемпионата.

Ранее также сообщалось, что Ювентус пригласил в клуб своего экс-форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лука Йович

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