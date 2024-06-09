Форвард Милана может оказаться в чемпионате террористов
Ряд клубов интересуются нападающим Милана Лукой Йовичем, пишет инсайдер Маттео Моретто.
Напомним, что недавно "россонери" предложили сербу новый контракт, однако Йович решил взять время на раздумья.
У форварда есть предложения от клубов из Саудовской Аравии, а также от питерского зенита. Прежде, чем сделать окончательный выбор Лука хочет узнать, какую роль он будет исполнять в Милане.
Окружение Йовича настаивает, чтобы нападающий остался в Серии А, и уже в ближайшее время состоится встреча, на которой форвард должен получить ответы на свои вопросы.
Напомним, что в прошлом сезоне Лука Йович записал на свой счет шесть голов в рамках чемпионата.
Ранее также сообщалось, что Ювентус пригласил в клуб своего экс-форварда.
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