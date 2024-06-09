Форвард Атлетико может перейти в Ювентус

Нападающий Атлетико Мадрид Альваро Мората может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Italia, Мората в третий раз в карьере может одеть футболку Ювентуса. Кандидатуру Альваро начали рассматривать после тяжелой травмы Аркадиуша Милика в матче Польша - Украина.

Читай также: Ювентус может обменять Кьезу на игрока Наполи

Тем не менее, испанцу придется пойти на серьезное понижение зарплаты, которая сейчас составляет 13.5 млн евро до уплаты налогов, ради перехода в стан «зебр».

Отметим, что за туринцев Мората уже успел провести 185 матчей, забив 59 голов и забив 39 передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!