iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус может обменять Кьезу на игрока Наполи

А в Турин отправится Ди Лоренцо.
Сегодня, 00:45
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Ювентус может провести с Наполи взаимовыгодный обмен, пишет Football Italia с ссылкой на Sportitalia.

Наполи заинтересован в Федерико Кьезе, который недоволен отношением клуба к нему и готов сменить прописку.

Кроме того, Тьяго Мотта не видит Кьезу в своей команде и также выступает за то, чтобы клуб избавился от игрока.

В обратном же направлении может отправиться Джованни Ди Лоренцо, который заявил о желании покинуть неаполитанский клуб.

Учитывая, что оба игрока оцениваются в примерно 25-30 млн евро, прямой обмен является прямой опцией.

Ранее также сообщалось, что Челси отказался продавать в Италию своего форварда.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Гран-при Канады: Расселл взял поул, показав то же время, что и Ферстаппен Гран-при Канады: Расселл взял поул, показав то же время, что и Ферстаппен
Бермен подписал контракт с Хаас - источник Бермен подписал контракт с Хаас - источник
Брайтон может назначить главным тренером чемпиона второй Бундеслиги Брайтон может назначить главным тренером чемпиона второй Бундеслиги
Лукаку вышел на шестое место среди бомбардиров национальных сборных Лукаку вышел на шестое место среди бомбардиров национальных сборных
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:45
Ювентус может обменять Кьезу на игрока Наполи
Формула 100:22
Гран-при Канады: Расселл взял поул, показав то же время, что и Ферстаппен
Формула 100:20
Бермен подписал контракт с Хаас - источник
Вчера, 23:50
Европа23:50
Брайтон может назначить главным тренером чемпиона второй Бундеслиги
Европа23:27
Лукаку вышел на шестое место среди бомбардиров национальных сборных
Формула 122:57
РБ подписал новый контракт с Цунодой
Европа22:54
Грилиш проведет месяц на отдыхе на Ибице во владениях брата легенды сборной Англии
Бокс22:32
Легендарный боксер планирует вернуться на ринг
Европа22:22
Челси отказался продавать своего форварда в итальянский топ-клуб
Формула 121:59
Команды Формулы-1 обеспокоены новым регламентом, но ФИА открыта для диалога
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK