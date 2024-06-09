Ювентус может обменять Кьезу на игрока Наполи

А в Турин отправится Ди Лоренцо.

Ювентус может провести с Наполи взаимовыгодный обмен, пишет Football Italia с ссылкой на Sportitalia.

Наполи заинтересован в Федерико Кьезе, который недоволен отношением клуба к нему и готов сменить прописку.

Кроме того, Тьяго Мотта не видит Кьезу в своей команде и также выступает за то, чтобы клуб избавился от игрока.

В обратном же направлении может отправиться Джованни Ди Лоренцо, который заявил о желании покинуть неаполитанский клуб.

Учитывая, что оба игрока оцениваются в примерно 25-30 млн евро, прямой обмен является прямой опцией.

Ранее также сообщалось, что Челси отказался продавать в Италию своего форварда.

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