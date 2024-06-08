Челси отказался продавать своего форварда в итальянский топ-клуб

Лондонцы оценили Лукаку в довольно огромную сумму.

Наполи заинтересован в приобретении форварда Ромелу Лукаку у Челси. Об этом сообщает Goal.

Лондонский клуб хочет продать 31-летнего бельгийца этим летом за 45 миллионов евро.

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Наполи предлагает 15 миллионов фиксировано и 3 миллиона в виде бонусов. Лукаку готов перейти в клуб, возглавляемый Антонио Конте, но Наполи возможно придется повысить предложение.

Отметим, в услугах форварда также заинтересован Милан. Стороны еще не начали переговоры.

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