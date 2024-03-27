Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале
Мадридский Реал и легендарный полузащитник команды Тони Кросс продолжат свое сотрудничество.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист подпишет новый контракт со "сливочными", который будет рассчитан до лета 2025 года.
Переговоры о продлении трудового договора пока продолжаются, но, как отмечает источник, заключение сделки является неизбежным.
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Действующий контракт хавбека с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне Кроос принял участие в 38 поединках Реала во всех турнирах, записав на свой счет один гол и семь ассистов.
Отметим, недавно Кроос провел юбилейный матч за Реал.
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