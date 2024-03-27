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Кроос принял важное решение по поводу своего будущего в Реале

Немецкий хавбек готов еще поиграть за мадридскую команду и продлит контракт.
Сегодня, 16:35
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Мадридский Реал и легендарный полузащитник команды Тони Кросс продолжат свое сотрудничество.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист подпишет новый контракт со "сливочными", который будет рассчитан до лета 2025 года.

Переговоры о продлении трудового договора пока продолжаются, но, как отмечает источник, заключение сделки является неизбежным.

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Действующий контракт хавбека с мадридцами рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Кроос принял участие в 38 поединках Реала во всех турнирах, записав на свой счет один гол и семь ассистов.

Отметим, недавно Кроос провел юбилейный матч за Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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