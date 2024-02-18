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Кроос провел юбилейный матч за Реал

Немецкий хавбек достиг очередной выдающейся цифры.
Сегодня, 19:56
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Испании Реал не сумел победить Райо Вальекано.

Для немецкого хавбека Тони Крооса данный поединок стал выдающимся. Кроос провел 450-ый матч в футболке "сливочных".

Тони вышел на поле на 70-й минуте, заменив французского хавбека Эдуардо Камавингу.

На счету 34-летнего Крооса 297 матчей в Ла Лиге, 104 в Лиге чемпионов, 23 в Кубке Испании, 13 в Суперкубке страны, 9 в клубном Чемпионате мира, 4 в Суперкубке УЕФА.

За почти 10 лет в клубе немец завоевал 21 трофей, среди которых 4 Лиги чемпионов, 3 Чемпионата Испании, 5 клубных Чемпионатов мира и 4 Суперкубка УЕФА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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