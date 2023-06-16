Эмбиид - провалившийся MVP, Мюррей - главный камбек года: итоги НБА сезона-2022/23

ISPORT представляет вторую часть итогов прошедшего сезона и сравнения того, что сбылось из предсказанного, а что - нет.

Продолжаем наш разбор прошедшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

До старта сезона-2022/23 мы попробовали спрогнозировать ход его событий, предположить, кто заберет индивидуальные награды, а также назвать имена тех игроков, которые впервые отправятся на Матч всех звезд.

В первой части мы разобрали всевозможные номинации, такие как "Главное разочарование года", "Главная сенсация года" и, конечно же, обсудили нового чемпиона НБА.

Где-то прогнозы получились достаточно точными, но были и те, про которые хочется забыть. Потому предлагаем вместе с нами продолжить сравнивать наши прогнозы и то, что по факту произошло.

MVP регулярки - Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

Василий Войтюк: Кевин Дюрант (Бруклин/Финикс)

Алексей Погорелов: Джоэл Эмбиид (Филадельфия)

И здесь у нас сразу же попадание в "яблочко".

Кевин Дюрант своим провальным стартом сезона, увольнением Стива Нэша и обменом в Финикс никак не мог претендовать на самую главную индивидуальную награду НБА.

В случае же с Джоэлом Эмбиидом сыграла ранее упомянутая в анонсе "накопительная система".

Источник: Getty Images

Если сравнивать этот сезон и прошлогодний, то можно смело сказать, что Эмбиид должен был получать MVP в 2022 году, а Никола Йокич – в 2023-м.

К тому же, на гонку за награду наверняка повлияли личные отношения к ней самих игроков: пока Джоэл кричал :"Я хочу эту награду!", "Джокер" не стеснялся заявлять, что ему все равно, кто ее получит. В итоге так все и произошло. Но есть одно "но".

На фоне успеха Йокича в плей-офф Эмбиид выступил просто ужасно. Звезда Филадельфии не был лидером на площадке в ответственные моменты, эту роль на себя брал Джеймс Харден. Эмбиид же просто потух.

Джоэлу уже 29 лет. Учитывая историю его травм и габариты, нельзя быть уверенным, что он продолжит выступать на высоком уровне до 35 лет. А потому у него осталось не так уж и много времени, чтобы поработать над своей ментальностью и наконец заявить о себе в постсезоне, а не в матчах против Детройта и Шарлотт.

Тренер года - Майк Браун (Сакраменто)

Василий Войтюк: Майкл Мэлоун (Денвер)

Алексей Погорелов: Тайрон Лю (Клипперс)

Если бы не сказка имени Сакраменто, то Майкл Мэлоун мог бы забрать эту награду. Его Денвер был лучшим на Западе, стабильно проведя весь регулярный сезон.

Ситуация с Тайроном Лю куда сложнее, ведь он в который раз оказался заложником травматичности Кавая Леонарда и Пола Джорджа. И даже без них его команда демонстрировала хорошие результаты и даже навязала хоть какой-то бой Финиксу в первом раунде плей-офф.

Но то, что сделал Майк Браун в Сакраменто – выше всяческих похвал. Вернувшись к самостоятельной работе после шести лет в роли ассистента в Голден Стэйт, наставник принес с собой в команду новую культуру, которая должна там задержаться.

Источник: Getty Images

Браун сумел выстроить игру команды вокруг Де’Аарона Фокса и Домантаса Сабониса, которым помогают Малик Монк, Харрисон Барнс, Кевин Хертер, молодой Киган Мюррей и наш Алексей Лень.

Этот коллектив смог прервать 16-летнюю засуху франшизы без постсезона, а попав в первом раунде на действующих чемпионов, Уорриорз, они едва не прыгнули выше головы, доведя серию до семи матчей.

В следующем сезоне команда должна будет доказать, что это была не единоразовая акция, и подтвердить свои амбиции стать грозной силой Запада. Так что интересно будет понаблюдать за тем, что же дальше построит Браун.

Лучший шестой - Малкольм Брогдон (Бостон)

Василий Войтюк: Джордан Пул (Голден Стэйт)

Алексей Погорелов: Деррик Роуз (Нью-Йорк)

Выиграв чемпионство и получив жирный контракт Джордан Пул должен был стать тем, кто в дальнейшем заменит Стефа Карри в роли лидера Голден Стэйт. Вместо этого Пул забыл, как играть в баскетбол.

Это ведь не первый случай, когда игрок после контрактного года получил большие деньги и перестал играть. Но не факт, что в организации "воинов" готовы ждать, когда Джордан возьмется за ум. Вполне возможно, что он станет частью трейда для того, чтобы максимизировать шансы команды хотя бы еще раз побороться за "гайку".

С Дерриком Роузом все куда прозаичнее. Ветеран «развалился», плюс Том Тибодо уже и не рассчитывает на него. В связи с этим самый молодой MVP в истории лиги практически перестал появляться на площадке, а это никак не поможет стать лучшим шестым.

Награда же досталась Малкольму Брогдону, который проводил свой первый сезон в составе Бостона. Выходя со скамейки, 30-летний защитник помогал "кельтам", набирая в среднем 14.9 очка, 4.2 подбора и 3.7 передачи.

Источник: Getty Images

Этого вполне хватило для того, чтобы Селтикс заняли второе место на Востоке. Но вот в плей-офф все было уже не так хорошо.

В сериях с Атлантой и Филадельфией он был в порядке, но серия с Майами стала провалом для всего Бостона, в том числе и для Брогдона, который играл с частичным разрывом сухожилия локтя.

Как для дебютного сезона в новой команде Малкольм проявил себя хорошо, но уже появилась информация, что Селтикс думают обменять его на нескольких шутеров. А потому далеко не факт, что лучший шестой игрок прошедшего сезона начнет новую кампанию в той же команде.

Камбек года - Джамал Мюррей (Денвер)

Василий Войтюк: Бен Симмонс (Бруклин)

Алексей Погорелов: Джон Уолл (Клипперс)

А можно про этот прогноз просто забыть?

Вообще, изначально все казалось не таким уж и ужасным. Бен Симмонс готовился к сезону в качестве участника трио с Дюрантом и Ирвингом, а в итоге все закончилось трейдами Кей Ди и Кайри, а Бен вновь получил абонемент в лазарет.

У Джона Уолла все куда трагичнее. До трейд-дедлайна он неплохо помогал Клипперс, забрав значительную часть игрового времени у Реджи Джексона. В результате Лос-Анджелес избавился от обоих разыгрывающих, после чего в команду пришел Расселл Уэстбрук. По иронии судьбы, Уолл попал в то место, откуда он так долго пытался сбежать – в Хьюстон.

Путь Джамала Мюррея подтверждает ту историю, что даже после тяжелых травм у спортсменов может быть успешная карьера. В прошлом году это довел Клэй Томпсон, а в этом – Джамал.

Источник: Getty Images

В апреле 2021 года Мюррей в игре против Голден Стэйт порвал кресты. Тогда он, не сдерживая слез, считал, что команда от него избавится.

Но этого не произошло – Наггетс дождались его полного восстановления, вернули в состав, где он на пару с Йокичем снова начал разрывать соперников.

А по ходу плей-офф Мюррей вновь заставил говорить о себе как об одном из лучших разыгрывающих лиги.

Дебютный вызов на Матч всех звезд

Василий Войтюк: Тайриз Халибертон (Индиана)

Алексей Погорелов: Энтони Эдвардс (Миннесота)

Обмен Тайриза Халибертона из Сакраменто в Индиану многие не могли понять и принять: как Кингз могли вот так отдать молодого и перспективного разыгрывающего. Но время все расставило по своим местам.

Сакраменто вышел в плей-офф и без Халибертона, а Тайриз стал лидером Индианы, которая до определенного момента была среди лучших команд Востока. Но, как и в случае с Ютой, травмы и не самый сильный состав дали о себе знать. Но такого выступления было достаточно, чтобы поехать на МВЗ.

В ситуации с Энтони Эдвардсом все немного иначе. Он стал жертвой голосования, которое проводится по позициям – на Западе слишком много хороших защитников, в то время как с форвардами все не так хорошо.

Источник: Getty Images

Но Энт-мен заскочил в поезд на МВЗ в самый последний момент. Зайон Уильямсон получил травму и не смог выступить. Вместо него вызвали как раз Эдвардса.

Нельзя сказать, что это было незаслуженно, но наверняка сам Энтони хотел бы получить вызов на главное событие звездного уик-энда другим способом, став хотя бы резервистом, а не заменой травмированного игрока.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua