"Мы уже сломали его": фанаты Челси смеются с "лимонной" теории успеха Почеттино

По мнению аргентинского наставника "синих", лимоны помогают ему при работе.

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино верит в свою "лимонную" теорию успеха, которая появилась еще во время его работы в Тоттенхэме.

Аргентинец верит в мистическую способность цитрусовых поглощать плохую энергию и всегда держит на своем столе миску с ними, чтобы создать хорошее настроение.

"Они (лимоны) начали работать после двух лет в Тоттенхэме. Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим", - цитирует тренера talkSPORT.

"Я верю в лимоны, но в Тоттенхэме они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я все еще верю в них больше, чем когда-либо".

Источник: talkSPORT

"Сегодня у меня в офисе есть желтые, зеленые, разных видов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, есть большая коробка лимонов".

"Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, это было бы еще лучше".

Однако болельщики Челси оказались в замешательстве после слов наставника.

"Мы уже сломали его", — написал фанат "синих" в Twitter. Другой болельщик переживает о самочувствии Почеттино: "О чем он? Стресс уже начал подбираться к нему".

Третий фанат пошутил: "У него на поле много лимонов".

"Тебя скоро уволят", - предположил болельщик соперника, а поклонник Ливерпуля написал: "Ты не получишь двух лет в Челси".

Ранее Маурисио Почеттино заверил, что руководство Челси не разочаровано результатами команды в этом сезоне.

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