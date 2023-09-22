Почеттино уверен, что владельцы Челси не разочарованы результатами команды

Грэм Поттер и Фрэнк Лэмпард в свое время были того же мнения.

В нынешнем сезоне Челси имеет очень равные показатели: две победы, две ничьи и два поражения в шести матчах АПЛ и кубка лиги.

"Пенсионеры" продлили свою ужасную форму кампании-2022/23, когда они выступали под руководством трех тренеров: Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда.

Однако Маурисио Почеттино уверен, что владельцы и руководство клуба не переживают насчет нынешних результатов команды.

"Мы разговариваем со спортивными директорами, они поддерживают проект", - цитирует аргентинца Фабрицио Романо.

"Они не разочарованы, потому что мы имеем схожие ощущения насчет проекта. Мы должны настойчиво работать, все вместе - мы все хотим побеждать".

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На данный момент Челси занимает четырнадцатое место в таблице АПЛ, имея лишь пять очков после пяти стартовых туров.

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